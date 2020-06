In Spagna – Via Lautaro. Cavani? L’Inter ha scelto un altro top: “E Marotta ha già accelerato!”

Piero Ausilio, direttore sportivo dell‘Inter, è stato piuttosto chiaro in merito al futuro di Lautaro Martinez: “Parte solo per la clausola di 111 milioni di euro“. Ciononostante, i nerazzurri si stanno guardando attorno nel caso in cui il Barcellona arrivasse effettivamente a soddisfare le richieste della società di Viale della Liberazione. E, secondo quanto riportato in Spagna da Mundo Deportivo, ci sarebbe un nome su tutti per il quale l’Inter avrebbe già accelerato: Alexandre Lacazette.

L’attaccante francese, 29 anni, gioca nell’Arsenal ma a quanto pare non è considerato incedibile dai Gunners. Già nei giorni scorsi di questa eventualità aveva parlato L’Equipe. Ora, Mundo Deportivo approfondisce la questione, parlando del giocatore come il primo nome sulla lista di Marotta. L’Inter si sarebbe fatta avanti, preferendo il profilo di Lacazette a quello di Cavani. E’ l’ex Lione, dunque, il favorito per prendere il posto di Lautaro Martinez.

(Fonte: Mundo Deportivo)