SKY DE – Inter, accordo con Pavard: offerta di quasi 30 mln con bonus. Bayern vuole di più

L'Inter ha individuato in Benjamin Pavard il rinforzo per la difesa e nelle ultime ore ha accelerato per tentare di chiudere la trattativa in tempi brevi. Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg di Sky Sport Germania, l'Inter, che ha già trovato l'accordo verbale con Pavard, avrebbe inviato un'offerta formale al Bayern del valore vicino ai 30 mln di euro bonus compresi.