Di Marzio: “Pavard, distanza di 5 mln tra Inter e Bayern”

Una prima offerta di 25 mln . Questo è quanto avrebbe offerto l'Inter al Bayern Monaco per avere Benjamin Pavard. È quanto sta arrivando in queste ore da Skysport che, come la stampa estera , ha parlato della possibilità che i dirigenti nerazzurri prendano il difensore 27enne.

Gianluca Di Marzio sul suo sito ha spiegato: "Dopo la trattativa saltata per Samardzic dell'Udinese, l'Inter ha le risorse per un innesto importante in difesa. I nerazzurri hanno presentato un'offerta da venticinque milioni di euro per Benjamin Pavard, difensore ed esterno difensivo classe 1996 del Bayern Monaco. La richiesta del club bavarese è di poco superiore ai trenta milioni di euro, ma le parti stanno trattando per provare a limare la distanza".