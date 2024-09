Inter, sia Acerbi che De Vrij in scadenza: ecco i piani di Oaktree per la difesa

E con la nuova proprietà, Oaktree, l’impressione è che solo per uno dei due arriverà un prolungamento di contratto. Perché il diktat della proprietà americana (si è già visto per il vice Bastoni) è quello di svecchiare la rosa, puntando su giocatori che possano avere ancora tanti anni di carriera davanti. Difficile pensare che per entrambi i centrali attualmente in rosa arrivi un rinnovo. Più probabile che alla fine, come per gli Highlander, ne resterà solo uno. Acerbi tra le sue carte ha quella di essere comunque ancora il titolare in carica e di essere italiano. Un particolare, questo, che nell’Inter degli ultimi anni ha sempre pesato molto, soprattutto agli occhi del presidente Marotta. A livello di prestazioni, poi, non gli si può dire nulla. Come biglietto da visita può sempre portare le immagini dell’ultima partita contro il City per far vedere come abbia ingabbiato il mammasantissima dei bomber Haaland, di anni 24 (12 meno di lui). Certo, proprio i 4 anni in più rispetto a De Vrij potrebbero invece far pendere il piatto della bilancia dal lato dell’olandese. Il quale avrà durante la stagione le chances per dimostrare di poter essere una pedina sulla quale contare anche nell’Inter del futuro.