Arrivano conferme da più parti: Alex Perez è a un passo dall'Inter. Secondo quanto riporta il Messaggero, è vicinissimo l’accordo tra il club nerazzurro e il Betis per il giovane difensore. "Si chiude in prestito con diritto di riscatto a 500 mila euro. Previsti anche dei bonus relativi alla presenze e una percentuale su un'eventuale futura rivendita. Visite mediche previste per la prossima settimana. Classe 2006 spagnolo, Perez è un difensore centrale di grande prospettiva".