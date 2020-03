Il Corriere dello Sport lancia l’allarme: “Inter, non puoi più rischiare. Dal mercato serve…”

In questa stagione, l’Inter ha dimostrato di dipendere molto dalle giocate e dalla forma di Marcelo Brozovic. Quando si ferma lui, i nerazzurri ne risentono. Ecco perché, secondo il Corriere dello Sport, Conte avrà bisogno di un vice Brozovic di livello nella prossima stagione:

“Insomma, tutto questo per dimostrare di quanta necessità abbia l’Inter di un vero vice-Brozovic. In questo modo, il croato potrebbe riposare in qualche partita senza rischiare gravi scompensi nel gioco, oppure, semplicemente, a risultato acquisito, essere sostituito, risparmiandogli ultimi 15-20’. Allo scopo, quest’anno, poteva essere utile Sensi. Che, però, all’inizio si è imposto come mezz’ala tecnica, quindi giocando al fianco di Brozo, per poi farsi male a inizio ottobre, iniziando un calvario da cui ancora non è uscito. Fortuna che, dopo essere rimasto a guardare a lungo, è entrato nelle rotazioni della mediana pure Borja Valero, rivelatosi utile nonostante i 35 anni. Nella prossima stagione, però, non si potrà più rischiare: servirà un Sensi finalmente sano, oppure un’alternativa che dia assolute garanzie“.

(Fonte: Corriere dello Sport)