Inter, Icardi alla Juve nel 2020-21: pensiero fisso Paratici. E la posizione del PSG spiazza

Sarà un’estate infuocata quella di mercato attorno al nome di Mauro Icardi. Secondo Tuttosport, infatti, l’attaccante argentino, attualmente in prestito al PSG dall’Inter, è un pensiero fisso del ds della Juventus, Fabio Paratici, che proverà a portarlo a Torino. Anche perché, secondo il quotidiano, il club francese non avrebbe intenzione di sborsare i 70 milioni (o 85, in caso di successiva cessione a una squadra italiana) per il riscatto del cartellino:

“Una idea, quella di Icardi bianconero che tornerà prepotente alla prossima sessione estiva, per la terza volta consecutiva, dopo quella del 2019. Già se ne era parlato come acquisto crack nel 2018, poi superato a tutto velocità dalla possibilità di arrivare a Ronaldo, il 2020 potrebbe essere la volta buona: perché Icardi è un pallino mai venuto meno di Fabio Paratici, perché non si fermerà al Psg (dove non ha mai legato in un ambiente già frantumato di suo), perché lo stesso club francese non vuole pagare un riscatto da 70 milioni“.

(Fonte: Tuttosport)