Inter fortissima su Tonali, ma non solo: “C’è la possibilità che a Milano arrivi…”

Non c’è solo Sandro Tonali sul taccuino dell‘Inter nell’ambito della ricerca nerazzurra di giovani talenti di sicuro avvenire per il centrocampo a disposizione di Antonio Conte. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, a Milano potrebbe arrivare anche Carles Aleñá del Barcellona:

“L’Inter ormai guarda con attenzione ai talenti nostrani ed è normale l’interesse (forte) per Sandro Tonali, per cui Cellino continua a sparare alto. Classe 2000, ha tutto per essere l’investimento per il futuro, ma non è l’unica soluzione. Qualora Lautaro prendesse la strada di Barcellona, infatti, è possibile che a Milano possa arrivare Carles Aleñá, che in molti considerano la cosa più vicina a Pirlo attualmente in circolazione: 22 anni, ora al Betis, ma già 39 presenze con Messi&Co. Numeri e mezzi da predestinato per un investimento a rischio zero“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)