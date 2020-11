Ts – Inter, tre alternative giovani in porta. Marotta, Ausilio e Conte hanno potuto osservare…

Marotta

,

Ausilio

e

Conte

hanno potuto osservare uno di fronte all’altro i tre portieri che oggi rappresentano la speranza “verde” dell’Inter. Fra i pali nerazzurri hanno infatti giocato per 75 minuti

Ionut

Radu

, poi nel finale è toccato a

Filip

Stankovic

, 18 anni e figlio di Dejan, capace di vincere due campionati nel 2018 con l’Under 16 e nel 2019 con l’Under 17. A difendere la porta del Monza, invece, c’era

Michele

Di

Gregorio

, classe ’97 come Radu, campione d’Italia con la Primavera dell’Inter nel 2017 e poi protagonista in C con Renate e Novara, e in B col Pordenone. Quest’anno il passaggio in prestito al Monza con la speranza di avere minuti e tentare poi il definitivo salto in A.