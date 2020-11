Inter-Monza 1-0, decide un gol di Carboni: 90′ per Darmian, Young e Nainggolan

E’ un gol del giovane Franco Carboni, 17 anni, argentino, figlio dell’ex Catania Ezequiel, a decidere l’amichevole giocata oggi ad Appiano Gentile tra Inter e Catania.

La squadra di Antonio Conte, profondamente rimaneggiata a causa dei 16 giocatori assenti per gli impegni con le nazionali, ha schierato molti Primavera. Ma è stata l’occasione per testare le condizioni di alcuni elementi come Ranocchia, Darmian, Young e soprattutto Radja Nainggolan, in campo per tutti i 90 minuti dell’incontro.

“Handanovic a riposo, in porta per i nerazzurri Radu, guarito dal virus, sostituito nel finale da Stankovic. Per la squadra di Brocchi assente, tra gli altri, l’altro ex rossonero Boateng“, scrive Gazzetta.it.

