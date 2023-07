Lukaku, Frattesi e il dopo Skriniar: Inter in azione. Ma arriveranno almeno altri tre acquisti

Quella che affronterà la prossima stagione sarà un'Inter diversa rispetto al 22-23 in tanti elementi. Marotta e Ausilio, infatti, devono completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi non solo con un attaccante (Lukaku), un centrocampista (favorito Frattesi) e un difensore in sostituzione di Skriniar, ma almeno con altri tre acquisti.

"Il lavoro, comunque, non manca a Marotta e Ausilio. Nella formazione titolare, infatti, ci sono ben tre caselle da riempire: Lukaku appunto, Frattesi o chi per lui, e il dopo-Skriniar, visto che Azpilicueta ha scelto l’Atletico Madrid. Per quest’ultimo spot, il nome caldo è quello di Demiral, ovviamente da ottenere in prestito dall’Atalanta. In aggiunta, a Inzaghi, mancherebbero pure un vice-Dumfries, un sesto centrocampista e un secondo portiere".