Inter-Arnautovic, le cifre: il Bologna vuole Asllani. Nome nuovo dall’estero: “Potrebbe partire”

Ieri l’Inter ha presentato una nuova offerta da 8 milioni di euro che il Bologna ha respinto al mittente.

Secondo il quotidiano non è da escludere la pista Taremi, che ha due ‘controindicazioni’: l’assenza per un mese e mezzo a inizio 2024 per la Coppa d’Asia e i 30 milioni richiesti dal Porto.

Attenzione anche a Eric Maxim Choupo-Moting, che potrebbe essere messo alla porta dall’arrivo di Harry Kane dal Tottenham (ieri il debutto in Supercoppa di Germania contro il Lipsia): a quel punto l’Inter penserebbe seriamente al camerunese.

"Accelerazioni su questi altri fronti arriverebbero solo se si rompesse il filo che lega Milano all’Emilia: al netto della rigidità del Bologna, che pubblicamente considera incedibile il suo attaccante principe, la trattativa va avanti, neanche troppo sotto traccia".

Il club felsineo vorrebbe prolungare il contratto di Arnautovic, ora in scadenza nel 2025, con aumento dell’ingaggio, ma la voglia di Inter dell’austriaco è troppo forte.

La trattativa prosegue con il Bologna che ha chiesto una contropartita tecnica specifica all’Inter per il via libera:

“Dopo aver detto no alla contropartita Sensi, il Bologna avrebbe invece chiesto in prestito Asllani, talento del quale l’Inter non vuole certo privarsi. Servirà comunque che l’Inter si sposti da quota 8 milioni, la convinzione è che, arrivando in doppia cifra, magari grazie a bonus facili, l’accordo possa essere trovato: pesa la spinta di Marko per un ultimo giro di giostra ad alto livello in carriera”.

