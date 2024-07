Il presente e il futuro di Federico Chiesa rimangono ancora un rebus: l'esterno offensivo della Juventus non rientra nei piani del neo tecnico Thiago Motta, il suo contratto scade nel giugno del 2025 e le trattative per il rinnovo sono al momento ferme. I bianconeri a questo punto vorrebbero cedere il giocatore per provare a monetizzare qualcosa, ma l'ipotesi di un addio a parametro zero la prossima estate diventa sempre più concreta.

La posizione dell'Inter

Sullo sfondo, come scrive calciomercato.com, c'è l'Inter: in viale della Liberazione al momento non c'è posto per Chiesa e non è stato compiuto alcun passo ufficiale, ma intanto qualcosa si sta muovendo. In futuro, però, chissà: e questo messaggio è già stato recapitato al giocatore. A maggior ragione se l'esterno offensivo dovesse decidere di andare a scadenza di contratto con la Juventus e poi cambiare aria a parametro zero. I nerazzurri potrebbero sfruttare questa situazione per proporre un ingaggio importante, in linea con quello di molto dei calciatori già in rosa.