Riccardo Montolivo, ex centrocampista di Fiorentina e Milan, ai microfoni del quotidiano austriaco Heute ha parlato di Marko Arnautovic, attaccante dell'Inter finito in fondo alle gerarchie del reparto avanzato nerazzurro dopo l'arrivo a Milano di Mehdi Taremi: "Lasciare l'Inter? No, non dico questo. Arnautovic al momento è solo la quarta punta dell'Inter. Lautaro e Thuram si trovano bene e sono i titolari. Con Taremi è arrivato dal Porto un attaccante forte che troverà spazio.