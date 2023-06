CdS – Inter, Barella via? “Frattesi e due colpi in attacco. Circola un nome in scadenza 2024”

Il Corriere dello Sport oggi in edicola avanza l'ipotesi che prevede una possibile partenza di Nicolò Barella (chiesto dal Chelsea) dall'Inter. Secondo il quotidiano, cedendo il centrocampista sardo per circa 70 milioni, poi i nerazzurri potrebbero investire su Frattesi, considerato il clone perfetto dell'ex Cagliari, e su due attaccanti. Si legge:

"Da quella cifra in su (70 mln per Barella, ndr), infatti, ci sarebbe margine per andare a prendere Frattesi, e anche rafforzare in maniera sostanziale l’attacco. Dato come punto fermo Lautaro, e sperando che lo possa presto essere anche Lukaku, il club nerazzurro ha anche la necessità di sostituire Dzeko, sempre più vicino a dire sì al biennale da 5 milioni offerto dal Fenerbahce, e individuare pure chi dovrà prendere il posto di Correa".