Sky – Balogun-Beto-Taremi: Inter al lavoro, valutazioni alte. E poi un difensore

" Samardžić è una trattativa da definire. Balogun fa parte degli attaccanti su cui l'Inter lavora: il suo arrivo dipende da tanti fattori". A Skysport hanno fatto il punto sul mercato nerazzurro e si sono soffermati in particolare sul reparto avanzato. Sul giocatore dell'Arsenal è aumentata la concorrenza perché è arrivata l'offerta da trenta mln da parte del Monaco. Per ora è la proposta più concreta arrivata al club inglese che però non ha accettato.

"Questo significa che è stata tracciata una linea sul costo del giocatore. Sotto i trenta mln - ha sottolineato Marchetti - i Gunners non andranno. Inzaghi è più propenso su giocatori come Scamacca (poi passato all'Atalanta) rispetto a Balogun ma il mercato ha dinamiche diverse". Nella lista dei dirigenti interisti resta anche Beto (valutazione sui 35 mln) che ha caratteristiche più simili a quelle di Scamacca. E nella lista c'è ancora anche Taremi, anche per lui il Porto non scende sotto i trenta mln ed è la prima scelta del Tottenham se dovesse partire Kane in direzione Bayern Monaco. Morata invece potrebbe rinnovare fino al 2027 e non è al primo posto nella lista dell'Inter. Il club nerazzurro deve prendere un altro difensore dopo l'arrivo di Bisseck.