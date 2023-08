The Athletic – Balogun, offerta ufficiale del Monaco: no dell’Arsenal. L’Inter c’è ma…

L'Arsenal non cambia strategia per quanto riguarda Folarin Balogun . Dall'Inghilterra, più precisamente The Athletic, rivela come i Gunners abbiano rifiutato una proposta ufficiale del Monaco, presentata proprio nei giorni scorsi quando si è giocata un'amichevole tra l'Arsenal e il club inglese.

The Athletic, poi, conferma l'interesse dell'Inter per Balogun, anche se si domanda se il club nerazzurro possa permettersi un investimento importante, visto che l'Arsenal non intende fare sconti. Non è da escludere, poi, che il Monaco possa rilanciare ancora per coprire il buco lasciato dall'infortunio di Embolo, fuori per alcuni mesi. In più, i rapporti tra i direttori sportivi dei due club sono ottimi, racconta The Athletic.