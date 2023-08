FCIN1908 / Inter, Audero in chiusura: la formula. Ecco quando arriva Samardzic a Milano

Giornata caldissima in casa Inter, non solo l'arrivo di Yann Sommer: in chiusura Audero. Ed ecco quando arriva Samardzic

Giornata caldissima in casa Inter, non solo l'arrivo di Yann Sommer, erede di André Onana in porta. Come appreso da FCIN1908.it, è in chiusura l'operazione Emil Audero con la Sampdoria. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto.