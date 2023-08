FCIN1908 / Inter, Sommer ad Appiano dopo la firma: allenamento individuale per lui

Yann Sommer subito in campo ad Appiano Gentile: il portiere non ha perso tempo e ha già preso contatto col mondo Inter

Yann Sommer subito in campo ad Appiano Gentile, dopo le visite mediche di questa mattina e la firma sul contratto del pomeriggio. Il nuovo portiere titolare dell’Inter, come appreso da FCIN1908.it, ha svolto un allenamento individuale alla Pinetina nel tardo pomeriggio. Una seduta singola, visto che la squadra di era allenata agli ordini di Simone Inzaghi questa mattina. Non ha perso tempo il portiere svizzero, che ha subito preso contatto con l’ambiente nerazzurro. E ormai manca solo l’ufficialità del suo arrivo all’Inter.