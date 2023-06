Audero al posto di Handanovic: il piano dell’Inter. Via Onana? Occhi su un vecchio pallino

Audero è stato individuato dall'Inter come possibile dodicesimo nel caso in cui Handanovic non dovesse rinnovare

"Porte girevoli in casa Inter. La società di Viale della Liberazione, visto il probabile addio di Samir Handanovic, è alla ricerca di un dodicesimo di affidabilità e fiducia". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla situazione portieri all'Inter. I nerazzurri hanno messo nel mirino Emil Audero, che può lasciare la Sampdoria per una cifra tra gli 8 e i 10 mln di euro, anche se Ausilio e Marotta puntano ad abbassare le richieste, inserendo qualche giovane come contropartita nella trattativa.