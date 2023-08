Inter, Ausilio preannuncia il colpo in attacco: “Arriverà entro l’inizio del campionato”

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha di fatto preannunciato che il colpo in attacco, per i nerazzurri, arriverà a giorni

Nel corso dell'intervista concessa a Sport Mediaset prima di Monza-Milan, primo trofeo 'Silvio Berlusconi', Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter , ha di fatto preannunciato che il colpo in attacco, per i nerazzurri, arriverà a giorni:

"Sono contento della squadra che abbiamo, sono contento degli attaccanti che abbiamo. Aggiungeremo un altro attaccante entro - penso - l’inizio del campionato. E questi sono i giocatori che faranno di tutto per il bene dell’Inter e per far vincere le partite all’Inter. Il resto sono cose che non contano".