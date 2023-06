CorSport – Inter, ecco cosa manca per chiudere l’affare Azpilicueta

L'Inter, dopo Thuram, è vicina a chiudere il colpo Azpilicueta: l'intesa con il giocatore in uscita dal Chelsea c'è già

Dopo Thuram, l'Inter è ad un passo dal chiudere un'altra operazione: si tratta di Cesar Azpilicueta , per il quale l'intesa è stata già raggiunta.

"L’Inter e Cesar Azpilicueta sono molto vicini. Per il momento tra le due parti c’è di mezzo il solito Chelsea, che in questo inizio di mercato è ormai una costante per diverse pedine sull’asse che da Milano conduce a Londra e viceversa. Nel caso di Azpilicueta, il giocatore vorrebbe liberarsi dai Blues e risolvere anzitempo un contratto che andrebbe a scadenza tra un anno", spiega il Corriere dello Sport.