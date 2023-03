Inter, se parte Bastoni tutto su Scalvini: Marotta ha il jolly. E Demiral…

Il classe 2003 è l'obiettivo dei nerazzurri: nel mirino c'è sempre Demiral, in pole su Solet nella lista delle preferenze

Alessandro De Felice

L'Inter non vuole perdere Alessandro Bastoni. Il difensore classe 1999 rappresenta un patrimonio tecnico ed economico per il club nerazzurro, che proverà a rinnovargli il contratto in scadenza nel 2024.

In attesa di capire quale sarà l'esito della trattativa per il prolungamento del difensore della Nazionale, l'Inter studia la strategia e si cautela in caso di addio.

Il profilo preferito resta quello di Giorgio Scalvini, classe 2003 dell’Atalanta.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il club orobico lo valuta 40 milioni di euro e il possibile blitz dei club di Premier League tengono in allerta l'Inter.

Il club nerazzurro c'è e lo ha fatto capire anche all'entourage del calciatore.

Marotta ha in mano la carta per abbassare la richiesta economica:

"A Bergamo da tempo seguono con interesse le prestazioni di Giovanni Fabbian, centrocampista di proprietà del club di Zhang e in prestito alla Reggina".

Senza dimenticare il precedente di Gosens, quando l'accordo tra Inter e Atalanta sembrava impossibile da raggiungere ma che di fatti arrivò.

Scalvini non è l'unico difensore in casa Atalanta che piace all'Inter. Nel mirino c'è anche Merih Demiral.

Già trattato a gennaio, quando la fumata bianca non arrivò per la formula (diritto o obbligo di riscatto), resta l'obiettivo numero uno: "Convince tecnicamente da tempi non sospetti, non preoccupa neppure quel che di poco buono si dice di lui dal punto di vista caratteriale".

Il turco resta in pole e avanti anche a Oumar Solet, classe 2000 del Salisburgo.

L'Inter lavora su più fronti e tiene aperte varie piste, in attesa di capire quale sarà il destino di Bastoni.