Nazionali, Turchia-Croazia: Calhanoglu esce per infortunio. Problemi ad una coscia

Nella partita di qualificazione agli Europei contro la Croazia, Hakan Calhanoglu è stato sostituito per infortunio al 38esimo. Il giocatore è uscito dolorante dal campo per un problema alla coscia: si toccava sul lato sinistro quando è stato spedito in campo al posto suo Yuksek.

Nella gara contro la formazione croata, la Turchia sta perdendo per due a zero a fine primo tempo. E per la sua Nazionale ha firmato una doppietta l'ex Inter Kovacic. La prima parte della gara si è conclusa dopo 4 minuti di recupero proprio perché l'arbitro aveva firmato il tempo per qualche minuto per concedere all'interista di guadagnare l'uscita dal campo. Da capire l'entità dell'infortunio in vista della prossima gara dell'Inter, quella contro la Fiorentina.