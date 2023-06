GdS – Inter, 7 milioni ritenuti eccessivi per riscatto Bellanova: lo scenario

Dialoghi in corso tra Inter e Cagliari per il futuro di Raoul Bellanova: per i nerazzurri la cifra del riscatto è eccessiva

L’Inter è pronta a trattare per tenere Raoul Bellanova in nerazzurro. La conferma è arrivata anche ieri dal ds del Cagliari: dialoghi in corso tra le parti per provare a raggiungere un’intesa.