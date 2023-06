Brozovic, plusvalenza totale Inter nel bilancio 23-24: i motivi. Impatto importante: le cifre

E' ai dettagli il trasferimento di Marcelo Brozovic dall'Inter all'Al Nassr. Le cifre sono importanti anche per l'Inter e per il suo bilancio

E' ormai ai dettagli l'operazione per il trasferimento di Marcelo Brozovic dall'Inter all'Al Nassr. Se per il giocatore è pronto un triennale da 100 milioni complessivi, le cifre sono importanti anche per l'Inter e per il suo bilancio. Come riporta Calcio e Finanza, tra i 23 milioni del cartellino, plusvalenza, ammortamenti e stipendio lordo, l'impatto a bilancio della cessione del centrocampista croato potrebbe essere positiva per più di 34 milioni di euro: