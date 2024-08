Uno degli obiettivi di mercato dell'Inter è un difensore mancino, in grado di giocare da braccetto sinistro. Tanti i nomi circolati fin qui, più o meno realistici. La difficoltà consiste nel far coincidere le indicazioni della dirigenza, attenta alle esigenze tecniche della squadra e disposta a individuare giocatori pronti, con le richieste di Oaktree, che vuole puntare su giovani di prospettiva. Per questo motivo, ad esempio, sono state scartate le candidature di Hermoso e di Rodriguez, svincolati ma allo stesso tempo ritenuti non futuribili dalla proprietà nerazzurra.