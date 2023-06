FCIN1908/ Inter, Brozovic in Arabia? Con rilancio si può chiudere presto. Il croato…

Serve una cessione per sbloccare il mercato dell’Inter. Il mantra è ormai chiaro, per cui bisogna capire solo chi farà partire l’effetto domino. In viale della Liberazione hanno già registrato apprezzamenti per diversi dei pezzi pregiati della bottega nerazzurra. Ultimo in ordine cronologico, e probabilmente il più concreto tra tutti, quello dall’Arabia per Marcelo Brozovic. Con Frattesi obiettivo più che mai concreto in entrata, la cessione del croato garantirebbe il giusto margine economico per intervenire.