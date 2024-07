Cabal è in questo momento il giocatore su cui si stanno concentrando gli sforzi dell'Inter. L'accordo con il calciatore del Verona, spiegano a SkySport, non dovrebbe essere in discussione. Ci saranno incontri con l'agente per trovare l'accordo totale. Il club nerazzurro poi lavorerà all'operazione col club gialloblù, ma conosce le cifre richieste.