Romano – Inter, trattativa in corso col Verona per Cabal

Juan Cabal è in cima alla lista dell'Inter per il ruolo di braccetto sinistro in questo momento: trattativa in corso col Verona

Juan Cabal è in cima alla lista dell'Inter per il ruolo di braccetto sinistro in questo momento. Come riportato da Fabrizio Romano, è in corso la trattativa tra il club nerazzurro e il Verona per il difensore classe 2001.