Inter-Cagliari, rebus Nainggolan: Pinamonti nell’affare? Due ostacoli, si tratta

Uno degli obiettivi a breve termine per l'Inter è quello di riuscire a definire il futuro di Radja Nainggolan

Nainggolan ha un peso a bilancio di 9,5 mln di euro e sarà difficile, per l'Inter chiudere una plusvalenza. "La dirigenza è disposta a incassare una cifra minore, dunque andando incontro a una minusvalenza, ma vorrebbe non versare un euro per l’ingaggio, quindi anche per la buonuscita. Cosa, quest’ultima, che invece Nainggolan chiede per dire addio e firmare col Cagliari un contratto logicamente a cifre ben più basse e su più stagioni", spiega nel dettaglio Tuttosport. I club hanno parlato anche di possibili contropartite - Satriano e Hoti potrebbero andare al Cagliari, Ladinetti in nerazzurro -ma, al momento, non ci sono accordi.