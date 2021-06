Inter, c’è un undici in uscita: da Radu e Lazaro a Vidal e Sanchez, tutti i nomi

Tutti i giocatori che possono lasciare i nerazzurri questa estate: c'è un intero undici, schierato convenzionalmente col 4-4-2

“Inter, c’è in uscita una squadra intera” , si legge sul Corriere dello Sport oggi. Come sottolinea il quotidiano, “per chiudere il mercato estivo 2021 in attivo di 70 milioni e ridurre del 15% il monte ingaggi bisogna vendere”. Si va poi nel dettaglio degli undici giocatori.

E il CorSportdisegna un’intera formazione da liquidare: Radu in porta; Lazaro, Vanheusden, Pirola e Dalbert in difesa; Hakimi (Joao Mario), Nainggolan, Vidal e Perisic a centrocampo con la coppia Sanchez-Pinamonti in attacco. Possono lasciare tutti l'Inter in estate, di fronte alle giuste offerte.