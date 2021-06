Inter, si lavora al secondo colpo per Inzaghi dopo Cordaz: c’è il nome a sorpresa

Definito l'arrivo del portiere cresciuto nel vivaio nerazzurro per la porta, la dirigenza si muove per un altro colpo

Chiuso il colpo Alex Cordaz per la porta, l’Inter si muove per il secondo regalo da fare al nuovo allenatore Simone Inzaghi . Un altro nome a sorpresa, di un fedelissimo del tecnico nerazzurro.

Attenzione anche al secondo possibile acquisto a parametro zero raccontato oggi da La Gazzetta dello Sport: "Il posto occupato da Aleksandar Kolarov nel 2020-21, unico anno di contratto in nerazzurro, potrebbe invece finire a Stefan Radu, fedelissimo di Inzaghi e in scadenza alla Lazio”, si legge.