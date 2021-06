Inter, obiettivo blindare Brozovic: si lavora al rinnovo, le cifre. Lautaro…

Club nerazzurro al lavoro per blindare il centrocampista croato. Anche per il Toro è pronto il rinnovo del contratto

Se da una parte si guarda alla cessioni, dall'altra in casa Inter si lavora anche ai rinnovi. Il rinnovo di Marcelo Brozovic è una priorità per il club nerazzurro. Dopo Spalletti e Conte, il croato punta a diventare un punto fermo anche per il nuovo allenatore, Simone Inzaghi. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport , per il croato, in scadenza nel 2022, l'Inter vuole che continui a essere al centro del progetto tecnico e dunque l'obiettivo è blindarlo in tempi rapidi.

"Il problema sarà trovare con il papà di Marcelo, neo procuratore, un'intesa. Il club di via della Liberazione pensa a un'intesa fino al 2024 a 4-4,5 milioni. La stessa durata la avrà Lautaro Martinez, anche se per quest'ultimo peseranno le offerte di mercato e la sua volontà. L'Atletico Madrid, che ufficialmente non ha certe cifre da investire, ha appena prolungato con Simeone, grande estimatore del Toro. E Camano, che è in costante contatto con viale della Liberazione per la cessione di Hakimi, aspetta di capire se dalla Spagna si muoverà davvero qualcosa per l'argentino. Altrimenti cercherà di ritoccare al rialzo l'intesa che era stata già raggiunta per il prolungamento dai suoi predecessori, Yaque e Zarate".