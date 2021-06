Inter-Sporting, balla un milione per Joao Mario: tutte le cifre dell’affare

Il centrocampista portoghese è in uscita e la trattativa con il club di Lisbona è molto vicina alla chiusura

Nuovi aggiornamenti sulla trattativa tra l’ Inter e lo Sporting Lisbona per Joao Mario . Il giocatore è in uscita, non rientra nei piani della società e del nuovo allenatore Simone Inzaghi, e può partire già nei prossimi giorni o al massimo nelle prossime settimane. Il club nerazzurro conta di chiudere a breve l’operazione e oggi La Gazzetta dello Sport aggiorna sulla trattativa.

“Lo Sporting spinge per riportare a casa Joao Mario, in quella Lisbona che lo ha visto formarsi da ragazzo e che poche settimane fa lo ha osannato come uno dei protagonisti dell’ultimo titolo. All’Inter il percorso è chiuso, da tempo. Balla ancora un milione tra Sporting e Inter per l’accordo totale, per poter trasformare in contratto tutti gli appunti e gli scambi di mail dell’ultimo periodo. La richiesta iniziale della dirigenza interista era di 10 milioni, scesi ora a 8. Lo Sporting si è spinto fino a 7 e tanto basta da poter pensare che presto si arriverà alla definitiva fumata bianca. […] Il contratto di Joao Mario all’Inter scade nel 2022 e riuscire comunque ad ottenere qualcosa dalla sua cessione aiuta intanto a far respirare le casse. Soprattutto guardando all’ingaggio risparmiato: 3 milioni netti, quasi sei totali”, si legge.