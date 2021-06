Inter, Pinamonti in uscita ma il prezzo spaventa: quanto costa il cartellino

Gli aggiornamenti sul futuro dell'attaccante classe 1999, che vuole trovare maggiore spazio dopo lo scarso utilizzo nella passata stagione con Conte.

Andrea Pinamonti è in uscita dall’ Inter . L’attaccante classe 1999 vuole giocare con continuità dopo la passata stagione da quarta punta con Antonio Conte e la società è pronta ad accontentarlo. Difficile però una partenza a titolo definitivo, più probabile in prestito.

Il motivo? Il prezzo di Pinamonti, che era tornato in nerazzurro dal Genoa per 8 milioni di euro più 12 di bonus facilmente raggiungibili. Per la sua partenza a titolo definitivo, l’Inter chiede una cifra tra i 15 e i 20 milioni e al momento nessun club è disposto a versarla.