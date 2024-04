TS – Mercato Inter, Inzaghi farà questa ‘preghiera’ al club verso l’estate

Il rinnovo fino al 2027 come regalo per il ventesimo scudetto dell’Inter. Simone Inzaghi dopo la conquista del titolo incontrerà i dirigenti nerazzurri per mettere nero su bianco il nuovo accordo, come sottolinea anche Tuttosport oggi.

"Simone Inzaghi la stagione scorsa, dopo aver sfiorato la Champions, aveva chiesto alla società di non smantellare la squadra. Richiesta rimasta inevasa, chiaramente per motivi al di sopra della testa dei dirigenti nerazzurri, visto che in estate, per vari motivi, erano partiti tre titolari della finale di Istanbul: Onana, Brozovic e Dzeko, oltre a Skriniar che già a gennaio si era messo d’accordo col Psg. Il tecnico piacentino, come regalo per lo scudetto, oltre al rinnovo fino al 2027 più che meritato, ripeterà la stessa “preghiera”. Verrà esaudita? Ovviamente Marotta, Ausilio e Baccin non vogliono toccare il giocattolo (quasi) perfetto di quest’annata e cercheranno di racimolare i soldi necessari per completare i colpi in entrata, cedendo i giocatori sacrificabili, fuori dal progetto, esuberi o giovani non ritenuti strategici a livello tecnico", si legge.