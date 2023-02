Inter, Lukaku e Brozovic titolari a Bologna. Skriniar e Darmian non al meglio

Non solo Brozovic, anche Lukakusarà titolare nella sfida contro il Bologna in programma domenica alle 12.30. Secondo La Gazzetta dello Sport Skriniar e Darmian non sono al meglio ma vogliono esserci nella sfida contro la squadra di Thiago Motta. Correa invece non ci sarà, si è allenato sul campo ma a parte e tornerà a disposizione per la sfida del cinque marzo contro il Lecce o quella del 10 marzo contro lo Spezia. Con queste tre squadre Inzaghi deve fare bottino pieno per innalzare i livelli di fiducia in vista del ritorno negli ottavi di Champions contro il Porto (si gioca il 14 marzo).