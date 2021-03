FCIN1908 / Mercato, l’Inter torna alla carica per un 2003: sfida a Juve e Roma

I report non lasciano alcun dubbio, Francesco Nunziatini è da Inter e per questo motivo il club nerazzurro tornerà alla carica

I report non lasciano alcun dubbio, Francesco Nunziatini è da Inter e per questo motivo il club di viale della Liberazione tornerà alla carica col Livorno, ovviamente una volta chiarite le vicende societarie. Il centrocampista classe 2003 è tra i prospetti più interessanti della Lega Pro e per questo motivo sulle sue tracce ci sono anche Juventus e Roma. I nerazzurri hanno il vantaggio di essersi mossi per primi ma a fine campionato tutto sarà azzerato e conterà l’immediatezza. Resta il fatto che sui taccuini dell’Inter c’è un nuovo nome, quello di Francesco Nunziatini.