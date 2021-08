Il Giornale – Inter, per Lukaku solo cash. Metà saranno reinvestiti su tre giocatori

La società è alle prese con la trattativa per la cessione dell'attaccante: porterà in cassa almeno 120 mln e saranno reinvestiti solo in parte

Eva A. Provenzano

15 mln di euro a stagione e 3 mln di bonus alla firma. Il Chelsea ha fatto proprio tutto per convincere Lukaku ad accettare di (ri)trasferirsi a Londra. E starebbero - secondo quanto scrive il quotidiano Il Giornale - facendo leva sul calciatore per chiedere uno sconto all'Inter rispetto alla richiesta di 130 mln fatta. Di sicuro per ora è stata respinta l'offerta di 110 mln e il cartellino di uno tra Alonso o Zappacosta. Per convincere l'Inter servono solo cash. Ma l'affare si farà ed è questione di ore. Questa è la certezza. Ieri sera sono stati messi sul piatto 115 mln cash, un passo in avanti - viene spiegato - ci si avvicina alla cifra richiesta con l'Inter che non vuole scendere sotto i 120-130 mln per il suo attaccante.

Viene specificato inoltre che solo la metàdei soldi incassati per la cessione di Lukaku verranno reinvestiti sul mercato. Due punte e un esterno destro è il piano nerazzurro. Con Dumfriesper la destra e Nandez nomi caldi e in attacco i nomi restano Zapata, Correa e il Giornale aggiunge Jovic, giocatore del Real Madrid. E tiene in considerazione anche Scamacca e Raspadori.Vlahovic in questa versione è ritenuto incedibile dalla Fiorentina.

(Fonte: Il Giornale)