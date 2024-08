Inter, mercato chiuso? Dietro le parole di Inzaghi su Arnautovic e Correa…

"È entrato molto bene Arnautovic, con lo spirito giusto. Ho avuto ottime risposte dagli attaccanti, ma da tutta la squadra". Lo ha detto ieri Simone Inzaghi dopo la vittoria contro il Lecce, in cui l'austriaco è subentrato al 76' per Thuram. È rimasto in campo per tutto il match Mehdi Taremi, mentre Joaquin Correa è rimasto in panchina per tutto il match. E ricordiamo che mancava Lautaro Martinez, affaticato: ha nel mirino l'Atalanta. Un segnale chiaro dunque ieri: Arna in questo momento è il quarto attaccante, Correa il quinto. Può così considerarsi chiuso il mercato dell'Inter in attacco?