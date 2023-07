Vicina un'altra operazione di mercato in uscita per l'Inter. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, è a un passo la chiusura dell'affare per il trasferimento di Gaetano Oristanio

Vicina un'altra operazione di mercato in uscita per l'Inter. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, è a un passo la chiusura dell'affare per il trasferimento di Gaetano Oristanio al Cagliari.