Moretto a FCIN1908: “Samardzic super attratto dall’Inter. Il problema è…”

L'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha parlato così della pista Lazar Samardzic per l'Inter: "Super attratto, ma c'è questo problema"

Sul canale Twitch di FCIn1908, l'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha parlato così della pista Lazar Samardzic per l'Inter. "Piace tantissimo alla dirigenza dell’Inter. Se potesse, il club lo prenderebbe domani e lui verrebbe molto volentieri.

Il problema è economico, come per Vicario: era bloccato dall’Inter e si era promesso all’Inter. Però poi è questione di timing. Samardzic so che è super attratto dall’Inter, ma va accontentata l’Udinese", le sue parole.