Marotta ci riprova: l’Inter tenta un altro colpo ‘alla Mkhitaryan’: due nomi cerchiati in rosso

L'acquisto di Henrikh Mkhitaryan si è rivelato un'altra mossa azzeccata da parte di Marotta e Ausilio, tanto che l'Inter potrebbe riprovarci

Marco Macca

L'acquisto di Henrikh Mkhitaryan si è rivelato un'altra mossa azzeccata da parte di Marotta e Ausilio. Il centrocampista armeno, in gol ieri sera contro l'Udinese, è diventato una pedina fondamentale nell'Inter di Simone Inzaghi. Un vero capolavoro a parametro zero, che ha contribuito a mantenere i nerazzurri ad alti livelli. Non a caso, secondo calciomercato.com, l'Inter potrebbe riprovarci.

Come si legge, infatti, sono due i nomi seguiti a parametro zero: Chris Smalling, che potrebbe tornare utile qualora de Vrij o Acerbi non dovessero restare, e Marcus Thuram, vero grande obiettivo per l'attacco interista:

"Vaporizzato Sommer passato al Bayern dopo l'incidente di Neuer, un po' più lontano Pereyra dell'Udinese affrontata ieri, i nomi da cerchiare in rosso sono due: Chris Smalling, per l'ennesima pescata dalla Roma, e Marcus Thuram, nome che circola da diverse settimane e sul quale l'Inter non ha mai spento i radar".

(Fonte: calciomercato.com)