GdS – Inter, colpo Klaassen a 0: svelati i dettagli del contratto che firmerà

Davy Klaassen presto diventerà ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Ecco tutti i dettagli dell’operazione dalla Gazzetta dello Sport: “Firmerà un contratto di un anno più opzioni sulla stagione successiva. Guadagnerà 1.5 milioni netti. L'Ajax, invece, lo ha svincolato gratuitamente: il suo contratto sarebbe scaduto a fine stagione e come forma di rispetto per la sua carriera (30 anni di età, 20 trascorsi nell'Ajax, giovanili comprese, oltre 280 presenze), i dirigenti dei Lancieri non hanno preteso soldi”, si legge.