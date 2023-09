Come appreso da FCIN1908.it, Davy Klaassen è a Milano e ha già iniziato le visite mediche. Poi si recherà al CONI per l'idoneità sportiva

Davy Klaassen diventerà un nuovo centrocampista dell'Inter. Come appreso da FCIN1908.it, il giocatore è a Milano e ha già iniziato le visite mediche in mattinata. Una volta terminate, si recherà al CONI per l'idoneità sportiva e poi firmerà il contratto con i nerazzurri. In seguito, si metterà a disposizione di Simone Inzaghi e sarà un nuovo rinforzo per la mediana.