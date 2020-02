Inter, offerta da capogiro: Marotta vicino al colpo da maestro. Alla Pinetina c’è già…

Dries Mertens è uno dei nomi più forti sulla lista di mercato dell’Inter. Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, ha già fatto la sua offerta importantissima, pari a un biennale da 5 milioni di euro annui. Ora sta al giocatore, che ha tantissime offerte in giro per l’Europa, decidere. Certo è che alla Pinetina c’è già chi con il belga ha parlato, come Romelu Lukaku (suo grande amico). Mertens non sarebbe rimasto affatto indifferente alla corte nerazzurra. Scrive il Corriere dello Sport:

“Stasera Dries Mertens avrà addosso gli occhi di Conte e della difesa nerazzurra, ma il belga sarà osservato con attenzione anche da Marotta e Ausilio che pensano a lui come rinforzo a parametro zero per il 2020-21. Mertens piace pure al Monaco. Non ha scartato del tutto l’ipotesi di rinnovare con il Napoli, ma in questo momento per lui la tentazione di raggiungere a Milano l’amico Lukaku è fortissima. I due ne hanno parlato e il trentaduenne di Lovanio non è rimasto indifferente di fronte alle parole del gigante. Un approccio tra l’entourage di Dries e la dirigenza di viale della Liberazione c’è stato. Si ragiona sulla base di un biennale da 5 milioni netti a stagione più commissioni“.

(Fonte: Corriere dello Sport)