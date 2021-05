Inter-PSG, mercato con nomi in comune. Florenzi torna alla Roma. A Leo piace…

Il giocatore italiano non sarà trattenuto dal club francese. Si pensa ad Emerson Palmieri che come il calciatore della Roma piace a Conte

In Francia sono convinti, il PSG non tratterrà Alessandro Florenzi. Diversi siti specializzati di mercato scrivono anche oggi, come da diverse settimane, che il giocatore italiano ha deluso le aspettative dei dirigenti del club parigino e pare non siano intenzionati a tenerlo nonostante sul suo contratto ci sia un'opzione di acquisto dalla Roma.