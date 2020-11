L’Inter blinda una pedina a sorpresa: “Assolutamente confermata la voglia di proseguire”

In un anno e mezzo di Antonio Conte è ormai chiaro a tutti come per lui Roberto Gagliardini sia un tassello di grande importanza. Il numero 5 nerazzurro garantisce infatti al tecnico equilibrio e recupero palla, ma anche inserimenti e gol in avanti. Ecco perché, spiega Calciomercato.com, l’intenzione del club è quella di proseguire con lui.

“In casa Inter c’è la volontà di andare avanti con il centrocampista ex Atalanta anche per il futuro, rimane assolutamente confermato nonostante le voci estive e una proposta dalla Premier League cui il club si è opposto senza pensarci.

Il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2023 è in agenda, il nome di Gagliardini è tra quelli appuntati per entrare nel vivo nei prossimi mesi destinazione firme. Avanti insieme, il timbro di Conte e le conferme di Gagliardini in un’Inter che conta su di lui. E che per gennaio intende rinforzare ancora il suo centrocampo con l’addio imminente di Christian Eriksen“, si legge.