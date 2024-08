Yarek Gasiorowski sarebbe il profilo in cima alla lista di Piero Ausilio per completare la difesa di Inzaghi. Mancino e giovane di prospettiva, come chiede la proprietà. Il classe 2005 ha anche un contratto in scadenza tra meno di un anno, ma non per questo il Valencia sembra intenzionato a fare sconti. Un aspetto, secondo TuttoSport, potrebbe aiutare l'Inter nella trattativa. Si legge infatti: